Евросоюз продлил ещё на один год санкции, введённые из-за отравления в Солсбери

Об этом сообщает агентство ТАСС. Речь идёт о санкциях против физических и юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за использование химического оружия. В этом списке четверо россиян, подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.