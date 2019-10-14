В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» сменился начальник

СИЗО возглавил Виктор Пастушенко, который прежде был главой изолятора в Томске. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу столичной Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова. По его словам, Пастушенко уже приступил к работе. Во ФСИН эту информацию пока не комментировали.