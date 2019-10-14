Екатерина Шульман, Лев Пономарёв, Алексей Уминский пришли поддержать в Мосгорсуде Константина Котова

Политолог Екатерина Шульман, правозащитник Лев Пономарёв, протоиерей Алексей Уминский пришли поддержать в Мосгорсуде Константина Котова. Об этом сообщает корреспондент «Эха» из зала заседания, где в ближайшее время должна быть рассмотрена жалоба на приговор фигуранту «московского дела». Котова осудили на 4 года колонии, обвинив в неоднократном нарушении правил проведения митингов.