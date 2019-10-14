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Эксклюзив Эха 10:30, 14 октября 2019

Силовики начали новые обыски и допросы по так называемому «московскому делу»

В  частности, сегодня они пришли к участнику движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Об этом «Эху» рассказала координатор проекта «Правозащита открытки» Валентина Дехтяренко.
«Мне позвонил брат Дэнни и сказал, что около 7.00 к ним пришли порядка 10 сотрудников правоохранительных органов, провели обыск за час и увезли Дэнни в Следственный комитет», — рассказала она.
Летом телеканал РенТВ в своём сюжете называл Кулинича координатором митинга 27 июля.

По данным сайта ОВД-инфо, обыск также прошёл у участника акции 10 августа Андрея Баршая. Его тоже забрали на допрос.



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