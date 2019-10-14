Партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Центризбиркома после обработки более чем сорока процентов бюллетеней. Согласно этим данным, партия Качиньского, находящаяся у власти, набирает почти 50 процентов голосов. Второе место с результатом около 22 процентов у оппозиционной «Гражданской коалиции».