Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу»

Его считают координатором одного из митингов.

Утром следователи пришли к участнику движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Причиной обыска они назвали расследование дела по статье о массовых беспорядках, — сказал интернет-сайту «Медиазона» брат активиста. Из квартиры изъяли технику, после чего Кулинича отвезли в центральное управление Следственного комитета.

Ранее в эфире телеканала РЕН активиста называли координатором московского митинга 27 июля. В их сообщениях говорилось, что Кулинич раздавал команды, и при этом сверялся с некими указаниями по мобильному телефону. Сам молодой человек позже подтвердил телеканалу «Дождь», что направлял в тот день толпу, но подчеркнул, что никто им не руководил. Он отметил, что в тот день «проявлял инициативу как неравнодушный гражданин».

Тогда же Кулинич отметил, что не призывал к каким-либо противоправным действиям и 27 июля участвовал в мирной акции и такое право гарантировано Конституцией.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.