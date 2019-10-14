В российский прокат, спустя 20 лет после премьеры, снова вышла первая часть фильма «Матрица»

Как пишет агентство ТАСС, с сегодняшнего дня картину будут показывать более чем в ста городах России. «Матрицу» предложат посмотреть в двух вариантах – в оригинале на английском языке с русскими субтитрами или с дубляжом версии 99 года.

Трилогия «Матрица» считается одной из самых успешных в истории кинематографа.