На белорусском направлении Московской железной дороги произошёл сбой в движении поездов

Составы идут с увеличенными интервалами из-за аварии на путях. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЖД, локомотив сбил двух мужчин. Работники железной дороги говорят, что подавались световые и звуковые сигналы, экстренно тормозили, но избежать аварии не удалось. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.