ВЦИОМ, по некоторым данным, начал выяснять мнение москвичей о Дмитрии Гудкове, Илье Яшине и Любови Соболь, как о потенциальных участниках выборов в Госдуму. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, социологи спрашивают, могут ли респонденты проголосовать за этих политиков, если те примут участие в выборах в 2021 году. Одновременно социологи задают вопросы об отношении к мэру, президенту, а также спрашивают, что думают респонденты о Госдуме. Считают ли её самостоятельным органом власти и как оценивают законы, принимаемые депутатами, сообщает телеканал «Дождь».