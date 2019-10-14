В Москве после обыска задержали Дэнни Кулинича, которого телеканал РенТВ называл координатором митинга 27 июля

В Москве после обыска задержали 19-летнего Дэнни Кулинича, которого телеканал РенТВ называл координатором митинга 27 июля. По данным сайта «Медиазона», в обыске у активиста проекта «Декоммунизация» участвовали около 10 силовиков, которые назвали причиной своего визита статью о массовых беспорядках. Издание Baza со ссылкой на источник пишет, что с обысками пришли ещё к трём жителям Москвы. Их подозревают в применении насилия к представителям власти.

Летом на РенТВ вышел сюжет, где говорилось, что во время массовой акции 27 июля Кулинич шёл во главе колонны протестующих и указывал им путь, якобы, сверяясь с сообщениями в телефоне.