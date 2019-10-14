Сегодня состоится официальное представление Доменико Тедеско в качестве главного тренера московского ФК Спартак

Сегодня состоится официальное представление Доменико Тедеско в качестве главного тренера московского футбольного клуба Спартак.

Тедеско побывал в Москве на прошлых выходных. Он остался доволен инфраструктурой Спартака, впечатлился его историей и традициями, но немецкий менталитет победил итальянские корни и Доменико взял паузу на размышление. Она длилась неделю. Все эти семь дней ходили многочисленные слухи. Писали и о том, что тренер отказал Спартаку из-за ситуации в клубе, и о том, что он требует новых приобретений. Накануне официальный инстаграм его предыдущего клуба Шальке, в котором он продолжал получать зарплату сообщил, что отношения завершились. Это значит, что Тедеско нашел новое место работы. Как сообщает СЭ, вместе с Тедеско в Москву приедут его помощник Андреас Хинкель, еще один специалист, работавший с ним в Шальке Петер Перхтольд, а также тренер вратарей, имя которого пока не называется.

34-летний Тедеско имеет всего лишь двухлетний опыт работы на высоком уровне. С немецким Шальке он занял второе место в Бундеслиге и вывел команду в плей-офф Лиги Чемпионов.