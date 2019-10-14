Судья Конституционного суда Константин Арановский жёстко раскритиковал систему российского высшего образования

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на особое мнение судьи. Так называют заявление, в котором член коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу.

По словам судьи, документ о высшем образовании сейчас нельзя рассматривать как доказательство наличия необходимых для работы навыков. Поводом для критики стала жалоба в КС со стороны бывшего предпринимателя Михаила Чайковского, — пишет газета «Коммерсант». Ранее он обратился в центр занятости населения, но ему отказали, одной из причин было отсутствия документа, подтверждающего квалификацию. В итоге суд встал на сторону заявителя.

Судья отметил, что на репутацию дипломов влияют многочисленные реформы ВУЗов, которые проводили последние тридцать лет. По его словам, в таких условиях не стоит рассчитывать на стабильное качество образования.

Второй серьезной проблемой ВУЗов Арановский назвал отсутствие автономии. Она — «обязательное условие деятельности вуза, и если считать, что российские вузы к ней не способны, то нереальны и расчеты на хорошее образование и на дипломы».

Третьей большой проблемой системы судья обозначил её административное управление. По словам Арановского, её необходимо сократить штаты и целые службы, но пока чиновники в этом не заинтересованы.

Арановский подчеркнул, что все эти проблемы отражаются на качестве образования в целом.