Роструд напомнил о возможности требовать двойную оплату за работу в праздники

Ведомство цитирует агентство РИА «Новости». В сообщении говорится, что привлекать к работе в выходные и праздники работодатель может только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. Работник может отказаться от двойной оплаты и вместо неё попросить дополнительный выходной.