Крупный сбой сегодня в утренний час пик произошёл в московском метро

На Сокольнической линии около 6 утра сломался поезд. Он был без пассажиров и остановился в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево». Источник агентства «Интерфакс» говорит, что речь идёт о новом поезде «Москва». В результате южная часть красной ветки оказалась недоступной для пассажиров. Были закрыты все станции от «Коммунарки» до «Тропарёво». Ближе к 8 утра движение восстановили. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что для возвращения к обычному графику потребуется некоторое время.