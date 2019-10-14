Судья Конституционного суда Константин Арановский поставил под сомнение ценность дипломов отечественных вузов

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что Арановский в целом жёстко раскритиковал систему российского высшего образования. Соответствующие тезисы газета обнаружила в особом мнении судьи по одному из недавних решений КС. Арановский считает, что на образовательные реформы были потрачены, как он выразился, «бессчётные средства». По мнению судьи, эти деньги стоило потратить на достойную оплату преподавательского труда. Кроме того, Арановский упрекнул ректоров российских вузов за то, что они, как говорится в тексте, «отказались от самоуправления и академической свободы и стали обслуживать систему, выдающую разрешения на профессию».

Особым мнением называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу.