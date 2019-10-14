Крупный сбой на Сокольнической линии московского метро

Сегодня около 6 утра между станциями «Румянцево» и «Саларьево» сломался поезд. Он был без пассажиров. Не менее полутора часов были закрыты 7 станций. В Твиттере столичной подземки говорится, что потребуется время, чтобы ввести поезда в график.