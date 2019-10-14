В Екатеринбурге прошло голосование за место для строительства храма Святой Екатерины

Ранее в городе были протесты из-за планов по строительству этой церкви в сквере. Как сообщает сайт Е-1 со ссылкой на Горизбирком, 60 процентов участников опроса выступили за строительство храма на территории бывшего завода в центре города. Эту площадку поддерживала епархия.