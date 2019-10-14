Сегодня будут сыграны первые матчи в основной сетке теннисного турнира «Кубок Кремля»

Мужская сетка приобрела настоящий теннисный лоск из-за успехов российских теннисистов. Немногие турниры могут похвастаться двумя игроками первой десятки мирового рейтинга. В Москву собираются Даниил Медведев, который только что выиграл Мастерс в Шанхае и Карен Хачанов.

В первой полусотне находится и прогрессирующий Андрей Рублев. Компанию дополнит Марин Чилич из Хорватии. Медведев правда еще не определился с участием, сказав, что в Москву прилетит, но потом посмотрит, как поведет себя его тело — усталость и долгий перелет пока никто не отменял.

В женской сетке тоже два игрока из топ-тен. Третья ракетка мира Эллина Свитолина из Украины и бельгийка Кики Бертенс. Российским болельщикам предстоит надеятся на Дарью Касаткину и Анастасию Павлюченкову.

Победитель «Кубка Кремля» станет известен в воскресенье.