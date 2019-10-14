Ветераны АТО сегодня проведут в центре Киева марш под названием «Нет капитуляции»

Его участники выступят против так называемой «формулы Штайнмайера», которую ранее утвердила контактная группа по Донбассу.

Многие граждане Украины настроены категорически против «Формулы Штайнмайера», которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Этот закон начнет действовать после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Но многие украинцы воспринимают это как капитуляцию властей. Они выступают против особого статуса подконтрольных сепаратистам территорий, против проведения там выборов, за запрет на амнистию боевиков и запрет отвода украинских войск на линии разграничения — такие требования сегодня будут выдвинуты на акции в центре Киева, которую проводят ветераны Антитеррористической операции в Донбассе.

Организаторы акции просят не приносить на марш политические флаги и лозунги. Марш начнется в 16 часова.Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал.

Акции против формулы «Штайнмайера» начались на Украине в середине сентября, а после ее согласования властями страны протестующие объединились в движение «Нет капитуляции».