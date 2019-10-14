Апелляцию на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела» должен рассмотреть сегодня Мосгорсуд

Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. С таким решением не согласна адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Если суд будет действовать по закону, приговор Котову будет отменен, — считает адвокат Эйсмонт.