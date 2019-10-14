Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. С таким решением не согласна адвокат Котова Мария Эйсмонт.
Если суд будет действовать по закону, приговор Котову будет отменен, — считает адвокат Эйсмонт.
Апелляцию на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела» должен рассмотреть сегодня Мосгорсуд
Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. С таким решением не согласна адвокат Котова Мария Эйсмонт.