Сирийская армия выдвинулась на север республики, к границе с Турцией

Накануне стали поступать сообщения, что курды, которые контролируют те районы, достигли соглашения с Дамаском, для того чтобы остановить наступление Турции. Жители провинций Хасака и Рака, где идет наступление турецких военных, с радостью приняли новость о переброске армии на север, — пишет сирийское государственное агентство SANA.

Накануне курды, которые проживают в этом районе, смогли договориться о сотрудничестве с Дамаском. Немецкая телерадиокомпания «Дойче велле» со ссылкой на члена курдской прогрессивной демократической партии сообщает, что переговоры проходили на российской военной базе Хмеймим.



В курдском альянсе Сирийские Демократические Силы, который занимает этот регион, комментировать ситуацию отказались. Тем не менее, её пресс-секретарь Мустафа Бали сказал, что в СДС рассматривают все варианты предотвращения этнических чисток своего народа.

Речь идет об операции турецкой армии «Источник мира». Она началась в минувшую среду. Анкара планирует отодвинуть курдов примерно на тридцать километров от границы, чтобы создать там некую буферную зону.

Вчера президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что военные действия продлятся до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Рабочей Партии Курдистана и запрещенной в России организации «Исламское государство».

Российские военные тем временем утверждают, что на фоне операции Турции гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии ухудшается.