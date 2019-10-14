Правящая партия, по предварительным данным, лидирует на парламентских выборах в Польше

«Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, по данным экзит-поллов, набирает почти 44% голосов и может получить чуть более половины мест в Сейме. Всего туда пока проходят пять политических сил. В том числе крупнейший оппозиционный блок «Гражданская коалиция», объединение «Левые», «Польская коалиция» и союз праворадикальных партий под названием «Конфедерация».