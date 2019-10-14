Движение поездов на «красной» ветке московского метро восстановлено

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

«Движение поездов на южном участке восстановлено, но потребуется некоторое время для восстановления графика», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров нового поколения «Москва» остановился в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево». В связи с этим не было движения между «Юго-Западной» и «Коммунаркой"Движение до сих пор отсутствует», — рассказал собеседник агентства.

При этом информированный источник сообщил агентству, что на время сбоя для перевозки пассажиров выделено около двух десятков компенсационных автобусов.

«Около 7:15 неисправный состав начал самостоятельное движение и был убран с линии», — добавил он.