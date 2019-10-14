Представители коренных народов Эквадора согласились прекратить протесты

Как передает AFP, власти республики выразили готовность аннулировать указ об отмене субсидий на топливо. Волнения в республики начались в связи с ростом цен на бензин. Сообщалось о столкновениях демонстрантов с силами безопасности. По данным уполномоченного по правам человека, за это время не менее семи человек погибли.