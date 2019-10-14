Поезд сломался на Сокольнической линии московского метро, движение прервано

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» по направлению из центра, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с
ситуацией.
«Около 6:00 из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево». Движение до сих пор отсутствует», — рассказал собеседник агентства.
По информации собеседника агентства, сломался поезд нового
поколения «Москва».
Другой источник агентства сообщил, что движение поездов на участке от станции «Коммунарка» до станции «Юго-Западная» прервано в обе стороны.
«Для перевозки пассажиров выделено около двух десятков компенсационных автобусов», — пояснил собеседник «Интерфакса».
В пресс-службе метро подтвердили, что на Сокольнической
линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и
«Юго-Западная».
Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «ТропарЈво» временно закрыты на вход, уточнили в пресс-службе.