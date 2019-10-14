Поезд сломался на Сокольнической линии московского метро, движение прервано

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» по направлению из центра, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Около 6:00 из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево». Движение до сих пор отсутствует», — рассказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, сломался поезд нового поколения «Москва».

Другой источник агентства сообщил, что движение поездов на участке от станции «Коммунарка» до станции «Юго-Западная» прервано в обе стороны.

«Для перевозки пассажиров выделено около двух десятков компенсационных автобусов», — пояснил собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе метро подтвердили, что на Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная».

Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «ТропарЈво» временно закрыты на вход, уточнили в пресс-службе.