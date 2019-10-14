Футболисты сборной России гарантировали себе участие в финальной части Чемпионата Европы в 2020 году

Накануне они в гостях обыграли команду Кипра со счетом 5:0. Как сказал в интервью телеканалу «Матч ТВ» главный тренер сборной Станислав Черчесов, план тренерского штаба на игру сработал полностью.

Теперь, главной задачей для сборной, по словам Черчесова, является победа на чемпионате Европы.

Россияне стали вторыми в своей группе, кто отобрался на первенство. Ранее в финальную часть здесь прошли бельгийцы.