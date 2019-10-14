Лауреата премии по экономике имени Альфреда Нобеля должны назвать сегодня в Стокгольме

Традиционно, имена претендентов держат в тайне. Как сказал «Эху Москвы» профессор Чикагского университета Константин Сонин, вероятных победителей довольно много, поэтому невозможно предсказать, кто ее получит. Скорее всего, считает он, это будет не теоретик, а экономист, занимающийся прикладными исследованиями.

Вручение самой премии состоится 10 декабря.