Имя лауреата Букеровской премии по литературе должны назвать сегодня в Лондоне

В «коротком списке» претендентов на награду за лучший роман на английском языке оказались шестеро писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США, в том числе Салман Рушди и Маргарет Этвуд, которые ранее уже получали премию. Кто победил в этом году, будет объявлено на торжественной церемонии в Лондонской ратуше вечером.