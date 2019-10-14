В Косове приостановлен подсчёт голосов на выборах, который прошли неделю назад

Несколько сотрудников местного Центризбиркома пожаловались на недомогание после того, как открыли коробки с бюллетенями из Сербии, передает «Радио Свобода». Люди говорили об аллергической реакции и раздражении кожи.

Полиция подтвердила сам инцидент, но не стала раскрывать его деталей. Согласно предварительным данным, на парламентских выборах в Косово лидирует Движение за самоопределение Альбина Курти. Правоцентристская коалиция, которую создали бывшие бойцы Освободительной армии Косова, потерпела поражения после почти 12 лет правления.