Растет число погибших в результате столкновений в Эквадоре

По данным местного уполномоченного по правам человека, жертвами беспорядков стали не менее семи человек, более 1300 получили ранения. Антиправительственные демонстрации начались после решения властей республики отменить субсидии на топливо. Как результат, оно резко подорожало. Страну охватили протесты, они переросли в столкновения с силами безопасности. Президент Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения.