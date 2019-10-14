Растет число погибших в результате столкновений в Эквадоре

По данным местного уполномоченного по правам человека, жертвами беспорядков стали не менее семи человек, более 1300 получили ранения. Антиправительственные демонстрации начались после решения властей республики отменить субсидии на топливо. Как результат, оно резко подорожало. Страну охватили протесты, они переросли в столкновения с силами безопасности. Президент Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…