Митинг против назначения мэром одного из бывших лидеров сепаратистов в Донбассе прошел в Элисте

По словам организаторов, на акцию пришли около четырех тысяч человек. Участники акции потребовали от руководства Калмыкии отправить в отставку главу города Дмитрия Трапезнимкова, и вернуть прямые выборы мэра. Бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР утвердили главой Элисты в конце сентября. Против этого решения выступили жители столицы Калмыкии.
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