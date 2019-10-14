Россия завершает переход на цифровое телевидение

Чуть более чем в двух десятках регионов будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. В частности. это произойдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Севастополе и Крыму. В течение недели для тех, кто не переключился на цифровое вещание, по федеральным телеканалам будет транслироваться видеоролик. Он покажет, как настроить телевизор.