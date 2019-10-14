Победителя премии Банка Швеции по экономической науке имени Альфреда Нобеля объявят сегодня

Церемония пройдет в Стокгольме. Предположения о том, кто именно станет лауреатом премии по экономике в этом году, появились во множестве изданий по всему миру. Опубликованы самые разные версии списков, и, как правило, они почти не пересекаются.

Чаще других вспоминают американских экономистов Дарена Асемоглу и Джеймса Робертсона за книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Там специалисты объяснили каким образом социальные институты влияют на экономическое состояние различных государств. Тем не менее, скорее всего премию получат не авторы больших экономических теорий, а некоторые практические исследователи, — сказал «Эху Москвы» профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Премия по экономике — самая молодая из номинаций, за которые отвечает Шведская королевская академия. В отличие от остальных, этой награды не было в завещании Альфреда Нобеля. Она появилась пятьдесят лет назад, и каждый год её оплачивает Банк Швеции. При этом медаль за открытия в области экономики также отличается от нобелевских — она немного тяжелее, а изображен на ней другой портрет основателя премии.

В прошлом году премию получили Уильям Нордхаус и Пол Ромер за внедрение в макроэкономический анализ понятий инновации и изменение климата.