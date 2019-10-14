Обсуждать военно-техническое и экономическое сотрудничество летит в Саудовскую Аравию президент Владимир Путин

В Эр-Рияде российский президент встретится с королём Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, а также наследным принцем — Мухаммедом бен Сальманом — фактическим правителем государства.

Обсудят сотрудничество в сферах энергетики, промышленности. Москва и Эр-Рияд намерены противодействовать попыткам дестабилизации нефтегазового рынка, объявил до отъезда в Саудовскую Аравию президент Путин. Он также рассказал, что между странами цитата «выстраивается хорошее сотрудничество в военно-технической сфере».

Путин после недавней атаки на крупные нефтяные объекты саудитов предлагал Эр-Рияду купить у Москвы новейшие системы ПВО. Полгода назад Россия начала поставлять в Саудовскую Аравию тяжёлые огнемётные системы.

В центре переговоров будет также военная операция Турции на северо-востоке Сирии. Российский президент полагает, что отношения Москвы с арабским миром будут динамично развиваться. Уже во вторник Путин отправится в Арабские Эмираты.

В Кремле надеются, что Эр-Рияд будет активнее инвестировать в Россию. Наследный принц 4 года назад обещал президенту Путину 10 миллиардов инвестиций в российскую экономику. Москва пока получила от саудитов лишь четвертую часть этого объёма, отмечает агентство Bloomberg.