Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела»

Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.

Накануне в поддержку осужденного прошла акция на Красной площади. Один из ее участников, Александр, назвал «московское дело» проверкой на право быть гражданином.

По данным сайта ОВД-Инфо после акции на Красной площади полиция задержала не менее четверых человек, в том числе участников одиночных пикетов.