Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.
Накануне в поддержку осужденного прошла акция на Красной площади. Один из ее участников, Александр, назвал «московское дело» проверкой на право быть гражданином.
По данным сайта
Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела»
Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.