Митинг против нового мэра города прошел в Элисте

Жители столицы Калмыкии требуют от властей республики отменить решение о назначении на этот пост бывшего главы самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова. Трапезников не имеет никакого отношения к региону, а его деятельность в Донбассе многими воспринимается крайне негативно, рассказал «Эху Москвы» журналист из Калмыкии Бадма Бюрчиев.

Ранее в республики уже прошло несколько акций против назначения Трапезникова. Некоторые из них проводились в формате народного схода.