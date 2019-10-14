Сирийские курды и Дамаск договорились о размещении правительственных войск на границе с Турцией

Как рассказал источник AFP, соглашение должно предотвратить дальнейшее наступление турецких частей на позиции курдов. Сами переговоры проходили на российской базе Хмеймим, сказали агентству Reuters представители курдских «Сирийских демократических сил».

Как передавало накануне вечером сирийское государственное агентство САНА, правительственная армия без боя преодолела курдские блокпосты в провинции Алеппо и двинулась на города Манбидж и Кобани. Военнослужащие должны будут занять их ко вторнику.

Россия в эту операцию вмешиваться не будет, как не вмешивалась в конфликт в Африне в прошлой году, считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Отношения с Турцией важнее для России, чем Сирия и курды, — добавил он.