Франция вслед за США собирается обезопасить своих военных в Сирии

Меры будут приняты в ближайшее время, сказали в министерстве обороны страны. Французские военнослужащие вместе с американскими коллегами участвуют в деятельности антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. Ранее в Пентагоне объявили о планах вывести примерно тысячу своих военнослужащих из-за военной операции Турции против сирийских курдов.