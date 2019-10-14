ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г.

А также о возможных кандидатах, рассказали газет «Ведомости» три человека, попавших в выборку. Это также подтвердил собеседник в самой организации. По словам участников опроса, сначала им задавали стандартные вопросы об отношении к мэру Москвы, президенту и Госдуме. Кроме того, социологи интересуются у людей, не хотят ли они голосовать за оппозиционеров.