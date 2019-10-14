Венгерская правящая партия проиграла выборы мэра Будапешта

По предварительным данным, побеждает единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон. Он набирает чуть больше половины голосов. Проигравший, кандидат от партии «Фидес» Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей 9 лет, уже признал свое поражение. По оценкам наблюдателей, это первое поражение соратников премьер-министра Виктора Орбана за почти десять лет. Оппозиция, по предварительным данным, также лидирует в ряде других крупных городов.
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