США не успели забрать из Сирии около 50 арестованных боевиков, которые обладают ценной информацией

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, все они находились в тюрьмах, которые охраняли силы курдского ополчения. При этом несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей после начала военной операции Турции, совершили побег из центра временного содержания на северо-востоке Сирии. Тем временем президент США Дональд Трамп предложил европейским странам забрать себе оставшихся в сирийских тюрьмах боевиков.