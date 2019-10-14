США не успели забрать из Сирии около 50 арестованных боевиков, которые обладают ценной информацией

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, все они находились в тюрьмах, которые охраняли силы курдского ополчения. При этом несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей после начала военной операции Турции, совершили побег из центра временного содержания на северо-востоке Сирии. Тем временем президент США Дональд Трамп предложил европейским странам забрать себе оставшихся в сирийских тюрьмах боевиков.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…