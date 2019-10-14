Полиция Флориды не нашла свидетельств стрельбы в торговом центре города Бока-Ратон

По данным ведомства, пострадавший в результате инцидента получил травму при эвакуации. Ранее в правоохранительных органах говорили о том, что неизвестный открыл огонь в помещении центра, передает агентство ТАСС. Сейчас, по данным сотрудников правоохранительных органах, речь идет лишь о громких хлопках, их происхождение пока не установлено.