Нынешняя экспедиция на Международную космическую станцию может задержаться там на три недели

Экипаж, который прилетел в сентябре, в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американского астронавта Джессики Меир, согласно графику, должны вернуться в конце марта следующего года. По словам источника агентства РИА Новости, дату возвращения могут передвинуть на середину апреля. О причинах такого шага пока не говорится, в Роскосмосе эту информацию не комментируют. Вместе со Скрипочкой и Меир на Землю возвратится американец Эндрю Морган, который прилетел на станцию в июле.