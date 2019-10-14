Парламент Великобритании соберется сегодня на новую сессию

Ее традиционно откроет королева Елизавета II. Она, по данным источников агентства Press Association в правительстве, объявит о скором внесении проекта соглашения с Евросоюзом по вопросу о выходе страны из ЕС. Лондон сейчас ведет переговоры с Брюсселем, чтобы согласовать документ к саммиту ЕС, который состоится в конце недели. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября.