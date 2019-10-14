Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня турецкую операцию в Сирии

В Совете ЕС не исключают, что речь может пойти о санкциях в отношении Анкары. Это связано не только с военной операцией, но и с действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где находятся газовые месторождения, говорят в Брюсселе. Также на сегодняшнем саммите в Люксембурге речь пойдет и о ситуации в Украине.