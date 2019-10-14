Три иностранных журналиста погибли в результате авиаудара турецких ВВС на севере Сирии

Это случилось у города Рас-эль-Айн, где под обстрел попала колонна автомобилей, передает телеканал «Аль-Маядин». По словам его источников, в одном из автобусов в колонне находились несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных СМИ. Всего жертвами авианалета стали не менее 11 человек, около ста получили ранения.
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