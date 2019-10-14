Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования

В «особом мнении» по одному из недавних решений КС он говорит о недоверии к дипломам российских вузов. Как пишет газета «КоммерсантЪ», Арановский считает, что «бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, стоило использовать «на достойную оплату преподавательского труда». Он упрекает ректоров российских вузов за то, что те отказались от «самоуправления и академической свободы» и в результате «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».