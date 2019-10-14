В Москве стартует юбилейный, 30-й теннисный турнир «Кубок Кремля»

В нем примут участие два российских теннисиста из первой десятки мирового рейтинга. Это Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев приедет в Москву в качестве победителя турнира «Мастерс» в Шанхае. В этом году матчи первенства пройдут на арене крытого ледового дворца «Крылатское», поскольку традиционное место проведения, спорткомплекс «Олимпийский», закрыт на реконструкцию.