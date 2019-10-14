Неизвестный убил ди-джея в кафе под Санкт-Петербургом из-за отказа поменять музыку

Как пишет местное интернет-издание 47news, конфликт вспыхнул в ночь на воскресенье в заведении города Кировска. Один из посетителей ударил сотрудника кафе ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Сейчас оперативники ищут преступника.