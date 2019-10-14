Митинг против назначения мэром одного из бывших лидеров сепаратистов в Донбассе прошел в Элисте

По словам организаторов, на акцию пришли около четырех тысяч человек. Участники акции потребовали от руководства Калмыкии отправить в отставку главу города Дмитрия Трапезнимкова, и вернуть прямые выборы мэра. Бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР утвердили главой Элисты в конце сентября. Против этого решения выступили жители столицы Калмыкии.